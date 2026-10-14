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МОСИНФОРМ

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Семейное мероприятие проекта «Московский транспорт. Детям» пройдет 17 октября

Семейное мероприятие проекта «Московский транспорт. Детям» пройдет 17 октября

Проект «Московский транспорт. Детям» приглашает юных пассажиров и родителей на бесплатное мероприятие 17 октября.

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