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Глава МИД Ирана и спецпредставитель Трампа примут участие в непрямых переговорах

Глава МИД Ирана и спецпредставитель Трампа примут участие в непрямых переговорах

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS, JIM LO SCALZO/EPA/TASS Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф примут участие в непрямых переговорах между странами в субботу в Омане, сообщает иранское агентство Nour News.

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