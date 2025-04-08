Глава МИД Ирана и спецпредставитель Трампа примут участие в непрямых переговорах

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS, JIM LO SCALZO/EPA/TASS Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф примут участие в непрямых переговорах между странами в субботу в Омане, сообщает иранское агентство Nour News.
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