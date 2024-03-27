В Крыму внедряют собственную систему видеопомощи спортивным арбитрам

Специалисты Крымского федерального университета имени Вернадского и Крымский футбольный союз разработали систему видеопомощи арбитрам (VAR) – внедрить ее на матчах премьер-лиги местного чемпионата собираются уже в текущем сезоне.
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