МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Народная артистка России, кинорежиссер Светлана Дружинина больше не планирует снимать фильмы из-за высокой физической, психологической и эмоциональной нагрузки, связанной с режиссерской работой, однако готова делиться своим профессиональным опытом с молодыми кинематографистами.
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