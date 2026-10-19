МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Народная артистка России, кинорежиссер Светлана Дружинина больше не планирует снимать фильмы из-за высокой физической, психологической и эмоциональной нагрузки, связанной с режиссерской работой, однако готова делиться своим профессиональным опытом с молодыми кинематографистами.