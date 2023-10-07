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Грядёт энергетический апокалипсис? Вторая по величине электростанции Израиля под ударом ракеты

Грядёт энергетический апокалипсис? Вторая по величине электростанции Израиля под ударом ракеты

На территории всего Израиля вводится чрезвычайное положение.Электростанция "Рутенберг" в израильском городе Ашкелон подверглась атаке со стороны палестинских боевиков, действующих под эгидой организации ХАМАС.

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