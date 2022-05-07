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Великобритания направит на помощь Украине дополнительные $1,6 млрд

Великобритания направит на помощь Украине дополнительные $1,6 млрд

Глава Минфина Великобритании Риши Сунака сообщила, что правительство Соединенного Королевства направит дополнительно £1,3 млрд ($1,6 млрд) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, сообщает ТАСС, ссылаясь на радиостанцию LBC.

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