Великобритания направит на помощь Украине дополнительные $1,6 млрд

Глава Минфина Великобритании Риши Сунака сообщила, что правительство Соединенного Королевства направит дополнительно £1,3 млрд ($1,6 млрд) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, сообщает ТАСС, ссылаясь на радиостанцию LBC.