Саша безмятежно смотрел футбол, лежа на диване, и хрустел чипсами, когда в дверь позвонили. Мужчина недоуменно посмотрел на супругу, сидящую напротив него на кресле.
Александр знал, что теща kоварна, но не подозревал насколько
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Белогорцев
говно это, а не дочь, а местные бабьё её молодцом дразнят, слава богу у меня жена ни такая, как здешние самки, потому и живем уже 47 лет и 6 месяцев к стати говоря если хочешь узнать какая будет твоя жена внимательно приглядись к теще
Ответить
27 мин.
ВераВерная
Говно это, а не мать))) Так-то, Белогорцев!
Ответить
23 мин.
Виктор Белогорцев
нуда, хороша доченька, если сказки надо сочинять чтобы в гости к ней явиться между прочим яблоко от яблони не далеко падает
Ответить
2 мин.
Свежие комментарии