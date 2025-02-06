Александр знал, что теща kоварна, но не подозревал насколько

Виктор Белогорцев

говно это, а не дочь, а местные бабьё её молодцом дразнят, слава богу у меня жена ни такая, как здешние самки, потому и живем уже 47 лет и 6 месяцев к стати говоря если хочешь узнать какая будет твоя жена внимательно приглядись к теще