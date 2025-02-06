Александр знал, что теща kоварна, но не подозревал насколько

Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Комментарии
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Виктор Белогорцев
говно это, а не дочь, а местные бабьё её молодцом дразнят, слава богу у меня жена ни такая, как здешние самки, потому и живем уже 47 лет и 6 месяцев к стати говоря если хочешь узнать какая будет твоя жена внимательно приглядись к теще
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27 мин.
ВераВерная
Говно это, а не мать))) Так-то, Белогорцев!
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23 мин.
Виктор Белогорцев
нуда, хороша доченька, если сказки надо сочинять чтобы в гости к ней явиться между прочим яблоко от яблони не далеко падает
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2 мин.
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