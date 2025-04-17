Сара Вагенкнехт: Поставки ракет Taurus — опасность для Германии Сара Вагенкнехт предупреждает об угрозах для Германии Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW), выразила обеспокоенность в связи с возможностью одобрения Германией поставок крылатых ракет Taurus Украине.