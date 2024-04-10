ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать заявление Службы внешней разведки (СВР) России о том, что США летом планирует отправить на Украину первую партию осужденных латиноамериканских наркоманов и насильников.
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