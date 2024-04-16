Назвали размер взятки по делу экс-главы новосибирского управления по борьбе с коррупцией

Размер взятки составил более 34 миллионов рублей. Стал известен размер взятки в деле бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Новосибирской области Владимира Вялкова.
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