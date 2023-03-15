Экс-хавбек «Динамо» Вербич заявил, что модель из Киева добавила пенис на фото его бывшей девушки, выдав ее за трансгендера

Беньямин Вербич обвинил бывшую девушку во лжи после заявлений о его романе с трансгендером. Ранее украинская модель Альвина Царенко, с которой у бывшего игрока киевского «Динамо», который сейчас выступает за «Панатинаикос», есть общий сын, опубликовала в соцсетях снимки, на которых Вербич якобы изображен в ванной вместе с трансгендерной женщиной.
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