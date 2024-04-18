Госдума может ввести ответственность для ресурсов с регистрацией по иностранному ID

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин сообщил в своем телеграм-канале, что для ресурсов, которые продолжат регистрировать новые аккаунты с использованием зарубежных ID-сервисов, могут быть предусмотрены меры ответственности, передает портал ДумаТВ.