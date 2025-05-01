В Колывани ушла из жизни настоятельница женского монастыря

В Новосибирской епархии Русской Православной Церкви 1 мая на 89-м году жизни ушла из жизни схиигумения Нина (Еремина), почётная настоятельница Покровского Александро-Невского женского монастыря, расположенного в поселке Колывань.
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