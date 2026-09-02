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Актеры фильма «Леон» 30 лет спустя: как сложились судьбы и изменилась жизнь звезд культовой драмы

Актеры фильма «Леон» 30 лет спустя: как сложились судьбы и изменилась жизнь звезд культовой драмы

В 1994 году Люк Бессон выпустил «Леона» — жесткую и одновременно трогательную историю о профессиональном киллере и 12-летней сироте.

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