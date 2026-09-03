Производители из четырех регионов России доставили зелень на ярмарки Москвы

Свежие пряные травы — розмарин, тимьян, мяту и эстрагон — можно приобрести на московских ярмарках. Зелень поставляют в столицу из Ростовской и Тамбовской областей, Краснодарского края и Подмосковья, сообщается на mos.
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