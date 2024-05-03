3 мая 2024 г. выездной прием граждан проведут заместитель Председателя Государственного комитета судебных экспертиз полковник юстиции Алешкевич Алексей Степанович и начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области3 мая 2024 г.
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