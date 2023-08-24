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Стало известно, почему популярность виртуальных сим-карт растет в РФ

С июля прошлого года по июль 2023-го россияне подключили 1 млн виртуальных сим-карт (eSIM), с момента запуска технологии (2019 год) операторы связи набрали порядка 3 млн новых абонентов, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в операторах связи.

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