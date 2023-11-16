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В своей борьбе с инфляцией Центробанк готов почти на любые жертвы, поскольку за другие экономические показатели он по закону не отвечает

В своей борьбе с инфляцией Центробанк готов почти на любые жертвы, поскольку за другие экономические показатели он по закону не отвечает

ФОТО: PHOTOAGENCY INTERPRESS/GLOBALLOOKPRESS ЦБ "ДУШИТ И УБИВАЕТ": ГЛАЗЬЕВ – О "ЛЮДОЕДСКОМ ПОДХОДЕ" НАБИУЛЛИНОЙ Сергей Глазьев объяснил, как ЦБ "душит и убивает" отечественную экономику, занимаясь неумелой борьбой с инфляцией.

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