В своей борьбе с инфляцией Центробанк готов почти на любые жертвы, поскольку за другие экономические показатели он по закону не отвечает

ФОТО: PHOTOAGENCY INTERPRESS/GLOBALLOOKPRESS ЦБ "ДУШИТ И УБИВАЕТ": ГЛАЗЬЕВ – О "ЛЮДОЕДСКОМ ПОДХОДЕ" НАБИУЛЛИНОЙ Сергей Глазьев объяснил, как ЦБ "душит и убивает" отечественную экономику, занимаясь неумелой борьбой с инфляцией.
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