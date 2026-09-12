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Выборы в Госдуму 2026 когда: голосование 18, 19 и 20 сентября

Выборы в Госдуму 2026 когда: голосование 18, 19 и 20 сентября

Выборы в Госдуму 2026 года пройдут в России в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. Основной день выборов, назначенный указом президента Владимира Путина, — воскресенье, 20 сентября.

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