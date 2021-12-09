Для комфортной жизни в ДФО нужны больницы, школы, жильё — Трутнев

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев 8 декабря на оперативном совещании с дальневосточными губернаторами заявил, что для комфортной жизни региону нужны больницы, школы и комфортное жильё, сообщается на сайте правительства РФ.
Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев 8 декабря на оперативном совещании с дальневосточными губернаторами заявил, что для комфортной жизни региону нужны больницы, школы и комфортное жильё, сообщается на сайте правительства РФ.
Свежие комментарии