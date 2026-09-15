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Царьград

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Бесплатные мастер-классы и игры для молодёжи пройдут в Краснодаре

Бесплатные мастер-классы и игры для молодёжи пройдут в Краснодаре

Бесплатная программа для жителей Краснодара в возрасте от 14 до 35 лет пройдёт с 15 по 19 сентября в Доме молодёжи, расположенном на улице Сормовской, 12/11.

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