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Царьград

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Канализационные стоки залили памятник природы: в Самаре пострадал "Древостой дуба"

Канализационные стоки залили памятник природы: в Самаре пострадал "Древостой дуба"

Загрязнение природного памятника: последствия аварии в канализационном коллекторе.В Самаре один из местных жителей сообщил о загрязнении на территории природного памятника "Древостой дуба".

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