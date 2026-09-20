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Царьград

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Институт культуры Петербурга заплатит 74 млн за уборку роялей и лепнины

Институт культуры Петербурга заплатит 74 млн за уборку роялей и лепнины

Санкт-Петербургский государственный институт культуры объявил конкурс на оказание клининговых услуг для восьми принадлежащих ему объектов в 2027–2028 годах.

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