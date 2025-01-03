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Ледяхов о Кадырове: «Все делает, чтобы его республика процветала. Поддерживает спорт, особенно футбол, выделяется много средств. Пару раз тренировался с «Ахматом»

– Когда вы работали в Грозном, Рамзан Кадыров уже меньше появлялся в раздевалке клуба? – Да. Но в целом он все равно уделяет внимание команде на постоянной основе.

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