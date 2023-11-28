Американская актриса Дженнифер Лоуренс объяснила последние изменения во внешности. 33-летняя звезда «Голодных игр» призналась, что сохранять моложавый внешний вид ей помогают профессиональные визажисты за счет макияжа.
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