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ЕР: Медицинская миссия в ЛДНР будет усилена

ЕР: Медицинская миссия в ЛДНР будет усилена

Об этом рассказал на видеоконференции с участием представителей министерств здравоохранения РФ, ЛДНР и регионов России координатор деятельности медиков-добровольцев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

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