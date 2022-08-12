ЕР: Медицинская миссия в ЛДНР будет усилена

Об этом рассказал на видеоконференции с участием представителей министерств здравоохранения РФ, ЛДНР и регионов России координатор деятельности медиков-добровольцев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии