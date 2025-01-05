Некоторые демократы могут поддержать назначение Роберта Кеннеди

Несколько демократов в сенате США заявили, что могут поддержать кандидатуру Роберта Ф. Кеннеди — младшего на пост следующего министра здравоохранения и социальных служб, сообщила 4 декабря газета The Hill.
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