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Ученые рассказали влияющем на риск развития рака кишечника орехе

Ученые рассказали влияющем на риск развития рака кишечника орехе

Ученые из США узнали, какой орех влияет на риск развития рака кишечника.Портал doctorpiter.ru сообщает, что американские ученые выяснили, что регулярное употребление грецких орехов может снизить риск развития опухолей кишечника.

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