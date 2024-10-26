Радимов о разводе с Булановой: «Сейчас не общаемся, заблокировали друг друга. Оставил ей квартиру на Васильевском острове, плачу алименты – никаких претензий быть не может»

Экс-футболист «Зенита» состоял в браке с певицей с 2005 по 2016 год. У них общий сын – Никита. – Недавно в программе «Карты, деньги, два мяча» меня спросили: «Когда в прошлом году Буланова выходила замуж – ты ревновал?» А я поймал себя на мысли, что с ней вообще уже никаких эмоций не связано! Когда ты равнодушен к человеку, тебе абсолютно все равно – это самое страшное.