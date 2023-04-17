Его уклад жизни был простым и незатейливым

Возле города Марракеш, который является четвертым по величине городом Марокко, в начале 40-х годов ХХ века была обнаружена удивительная живая находка.
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