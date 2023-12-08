Хантеру Байдену предъявили девять обвинений в неуплате налогов на $1,4 млн

Сыну президента США Джо Байдена бизнесмену Хантеру Байдену предъявлено обвинение в неуплате налогов. Об этом говорится в обвинительном заключении, поступившем в базу окружного суда Центрального округа штата Калифорния.
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