В Вашингтоне и Брюсселе воцарилась тотальная паника. Консенсус вокруг Украины окончательно подорван.
Паника! - это начало... дальше - больше
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Но в итоге проигранная война топит всех - рейтинги Байдена уже рухнули до рекордно низких 37%. А Евросоюз затрещал по швам на фоне триумфов правых евроскептиков.!!! Это радует. Мир.
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12 час.
Сергей Дмитриев
...И вот такую непригляную демократию они где только не продвигали ?
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11 час.
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