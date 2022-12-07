Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки задержан житель Самарской области подозреваемый в краже денежных средств родственницы

В ноябре текущего года в ОМВД России по Исаклинскому району за помощью обратилась индивидуальный предприниматель 1963 года рождения, которая сообщила, что ее родственник из тайника в частном доме похитил 526 тысяч рублей.
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