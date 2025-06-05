ТАСС: фигурант дела экс-губернатора Курской области Воловиков скрылся на СВО

Бывший генеральный директор компании "КТК сервис" Андрей Воловиков дал показания по делу экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, после чего скрылся от следствия в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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