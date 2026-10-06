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Прямую линию Путина в этом году снова совместят с пресс-конференцией

Прямую линию Путина в этом году снова совместят с пресс-конференцией

Впервые оба формата объединяли в 2020 году Прямая линия президента России Владимира Путина в текущем году вновь пройдет в совмещенном формате с большой пресс-конференцией.

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