Боец ВС РФ раскрыл значение удара возмездия по Украине: «Можем дотянуться»

МОСКВА, 27 августа, ФедералПресс. Массированный ракетный удар по Украине в очередной раз продемонстрировал способность российской армии дотянуться до любой цели, но не повлиял на обороноспособность противника.
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