Пожар на «СКА Арене» не повлияет на расписание хоккейного клуба

Клуб не использует арену с момента окончания плей-офф СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал с момента завершения игр плей-офф и по настоящее время, заявили в пресс-службе хоккейного клуба.
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