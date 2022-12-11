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Кроуфорд нокаутировал Аванесяна, защитив титул WBO в полусреднем весе

В Омахе (Небраска) завершился боксерский вечер, в главном событии которого прошел поединок за титул WBO в полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом и Давидом Аванесяном.

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