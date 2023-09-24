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Пивцакин перешел в словацкий клуб «Липтовски-Микулаш». Там играют Красиков и Авцин

Российский хоккеист присоединится к новой команде на следующей неделе.  В минувшем сезоне 32-летний защитник выступал за «Сочи».

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