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Царьград

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Глобальное потепление замедлило Землю: к чему ведет увеличение суток

Глобальное потепление замедлило Землю: к чему ведет увеличение суток

Ученые выяснили, что из-за глобального потепления происходит увеличение сутокУченые провели исследование, благодаря которому стало понятно, как именно глобальное потепление влияет на Землю.

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