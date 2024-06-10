Небензя: Россия имеет ряд вопросов к резолюции США по сделке о перемирии в Газе

При этом РФ положительно относится к любым дипломатическим усилиям Резолюция США о перемирии в секторе Газа, которая была принята 10 июня Советом Безопасности ООН и направлена на поддержание нового предложения о перемирии в палестинском анклаве, является «котом в мешке», у России к ней присутствует ряд серьезных вопросов.
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