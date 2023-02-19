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В Челябинске хозяйка питомника тюльпанов назвала цену на цветы 8 марта

В Челябинске хозяйка питомника тюльпанов назвала цену на цветы 8 марта

Ждать ли челябинцам повышения стоимости к женскому празднику.В Челябинске хозяйка крупного питомника тюльпанов рассказала, что не планирует повышать цену на цветы к 8 марта, хотя стоимость производства в этом году выросла из-за подорожания луковиц.

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