В Челябинске хозяйка питомника тюльпанов назвала цену на цветы 8 марта

Ждать ли челябинцам повышения стоимости к женскому празднику.В Челябинске хозяйка крупного питомника тюльпанов рассказала, что не планирует повышать цену на цветы к 8 марта, хотя стоимость производства в этом году выросла из-за подорожания луковиц.