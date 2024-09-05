Путин описал отказ Германии включить нить «Северного потока» словами «чушь» и «шизофрения»

Отказ Германии включить оставшуюся нить «Северного потока» являются «чушью» и «шизофренией». Об этот заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает ТАСС.
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