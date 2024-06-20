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Мультиплатформенный, прямой и честный. Разговор главы и жителей города о планах на лето, и не только

Мультиплатформенный, прямой и честный. Разговор главы и жителей города о планах на лето, и не только

Очередной прямой эфир главы столицы Ямала 17 июня посмотрели почти пять тысяч зрителей. Часть вопросов салехардцы задавали накануне в социальных сетях, часть – на прямую линию, а некоторые звучали с центральной площади, где работала мобильная студия, а все ответы транслировались здесь же на большом экране.

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