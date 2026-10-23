15 октября 2026 года Reuters опубликовало снимки стремительно растущего комплекса в Ростовской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Это не дешевый квасной патриотизм, это патриотизм, ценой домиков на берегу Средиземного моря. Как у депутата «Единой России» Затулина
- «Выкинули» с работы сняв на камеру: как увольняли врача, которая рассказала горькую правду о том, как в России «хоронят» медицину
- Государство, нам надо поговорить. Людям всё труднее, а объяснений всё меньше
Свежие комментарии
- Апокалипсис за Кр...
- Апокалипсис за Кр...
- ВП КАК ГЕНЕРАЛ СКОБЕ...
Всё ещё только начинается. В Америке на предстоящих выборах в Конгресс и Сенат однозначно победят демократы, а это значит что война на Украине продолжится в более жестком режиме. Америка завалит Украину оружием и поэтому Россия понимая это подготавливается создавая в ускоренном темпе базы и накапливая дроны и ракеты