Польские военные в очередной раз привели авиацию в готовность на фоне угрозы с воздуха вблизи украинской границы.
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"Польша в панике! Истребители поднимались в воздух трижды за ночь". ..... Недавно написал про пшеков: Польша ждет четвёртого раздела.
Польша ждет четвёртого раздела,
С нетерпеньем и остервенело,
Словно мазохист, желая боли,
По своей и глупой воле.
Польша ждет – скорей всего, дождётся,
Коль к трагической судьбе несётся,
И не в наших интересах удержать,
Эту прыть. Важнее не мешать.
Но когда дождётся, - будет поздно,
Убеждать что миром жить возможно.
Недосуг нам их увещевать,
Надо будет просто побеждать.
До упора, до конца, до точки,
Быстро и без проволочки,
Вся Россия встанет на дыбы,
Дабы охладить тупые лбы.