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Глава МИД Британии Клеверли перенес визит в КНР из-за отсутствия в публичном пространстве китайского коллеги Цинь Гана

Глава МИД Британии Клеверли перенес визит в КНР из-за отсутствия в публичном пространстве китайского коллеги Цинь Гана

Руководитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Джеймс Клеверли перенес свой визит в КНР из-за отсутствия в публичном пространстве китайского коллеги Цинь Гана.

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