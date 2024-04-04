"Говорил вычурно и угрожающе": Французы обиделись на Шойгу. Захарова обнулила претензии

В МИД России прокомментировали оценку Парижем переговоров с русским министром обороны.Официальный представитель русского МИД Мария Захарова оценила реакцию французского президента на переговоры министров обороны Франции и России.
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