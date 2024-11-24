Илон Маск стал богатейшим человеком в истории

Его состояние оценивается в 348 миллиардов долларов Генеральный директор Tesla и владелец компании Илон Маск побил свой рекорд 2021 года и стал самым богатым человеком в истории, согласно данным "Индекса миллиардеров" от агентства Bloomberg.
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