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Петербургский дневник

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Ирина Винер призвала провести тренерский совет, который примет решение: ехать российским спортсменам на олимпиаду или нет

Ирина Винер призвала провести тренерский совет, который примет решение: ехать российским спортсменам на олимпиаду или нет

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа Должен пройти тренерский совет, который примет решение: ехать российским спортсменам на олимпиаду в Париже или нет, заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

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