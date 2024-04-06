Ирина Винер призвала провести тренерский совет, который примет решение: ехать российским спортсменам на олимпиаду или нет

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа Должен пройти тренерский совет, который примет решение: ехать российским спортсменам на олимпиаду в Париже или нет, заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.